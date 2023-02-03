В Минобороны не подтвердили наличие у Александра Лиева паспорта РФ: его уволили по собственному желанию

Временно исполняющий обязанности руководитель департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Александр Лиев уволен из Минобороны по собственному желанию. Фактов, подтверждающих наличие у него другого гражданства, кроме украинского, в ведомстве не выявили.

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Об этом говорится в официальном сообщении Минобороны.

Там подчеркнули, что на этапе трудоустройства в Министерство и во время работы в оборонном ведомстве Александр Лиев проходил соответствующие проверки, обязательные при вступлении в должность госслужащего.

"Так же, в порядке, действующем во время особого периода, в Службу безопасности Украины предоставлялись соответствующие материалы по вопросу доступа к государственной тайне. Никаких возражений от СБУ получено не было", - отмечают в Минобороны.

Там подчеркивают, что каких-либо фактов, подтверждающих наличие у Александра Лиева другого гражданства, кроме украинского, в Минобороны не предоставлялось.

После появления в СМИ публикаций, касающихся предыдущей деятельности Александра Лиева и его заявлений периода 2014 года, по инициативе Лиева, в ноябре 2022 года Министр обороны Украины обратился в СБУ с просьбой провести дополнительное психофизиологическое исследование должностного лица с применением полиграфа.

В Минобороны отметили свою четкую позицию: в оборонном ведомстве должны работать исключительно граждане Украины. В случае установления фактов сокрытия гражданства других стран, меры будут приниматься в соответствии с законом.

Там отметили, что Александр Лиев, как гражданин, выскажет свою позицию по поводу сообщений СМИ самостоятельно.

"По состоянию на 2 февраля 2023 года Лиев Александр Сергеевич уволен из Минобороны по его собственному желанию", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее издание "Украинская правда" сообщило со ссылкой на источники в украинской разведке, что у Александра Лиева есть якобы российский паспорт.

Сам Лиев рассказал, что у него только украинское гражданство и никогда не было паспорта РФ.

Впоследствии Лиев сообщил, что написал заявление об увольнении, а 2 февраля в Минобороны подписали приказ о его увольнении.