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В Минобороны не подтвердили наличие у Александра Лиева паспорта РФ: его уволили по собственному желанию
Временно исполняющий обязанности руководитель департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Александр Лиев уволен из Минобороны по собственному желанию. Фактов, подтверждающих наличие у него другого гражданства, кроме украинского, в ведомстве не выявили.
Об этом говорится в официальном сообщении Минобороны.
Там подчеркнули, что на этапе трудоустройства в Министерство и во время работы в оборонном ведомстве Александр Лиев проходил соответствующие проверки, обязательные при вступлении в должность госслужащего.
"Так же, в порядке, действующем во время особого периода, в Службу безопасности Украины предоставлялись соответствующие материалы по вопросу доступа к государственной тайне. Никаких возражений от СБУ получено не было", - отмечают в Минобороны.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Там подчеркивают, что каких-либо фактов, подтверждающих наличие у Александра Лиева другого гражданства, кроме украинского, в Минобороны не предоставлялось.
После появления в СМИ публикаций, касающихся предыдущей деятельности Александра Лиева и его заявлений периода 2014 года, по инициативе Лиева, в ноябре 2022 года Министр обороны Украины обратился в СБУ с просьбой провести дополнительное психофизиологическое исследование должностного лица с применением полиграфа.
В Минобороны отметили свою четкую позицию: в оборонном ведомстве должны работать исключительно граждане Украины. В случае установления фактов сокрытия гражданства других стран, меры будут приниматься в соответствии с законом.
Там отметили, что Александр Лиев, как гражданин, выскажет свою позицию по поводу сообщений СМИ самостоятельно.
"По состоянию на 2 февраля 2023 года Лиев Александр Сергеевич уволен из Минобороны по его собственному желанию", - отметили в ведомстве.
Напомним, ранее издание "Украинская правда" сообщило со ссылкой на источники в украинской разведке, что у Александра Лиева есть якобы российский паспорт.
Сам Лиев рассказал, что у него только украинское гражданство и никогда не было паспорта РФ.
Впоследствии Лиев сообщил, что написал заявление об увольнении, а 2 февраля в Минобороны подписали приказ о его увольнении.