В моргах Днепра находится более 1,5 тысячи трупов российских солдат

Тела солдат войск РФ не забирают в Россию. Только в моргах Днепра их уже больше полутора тысяч. Об этом заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко сообщил в интервью НВ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Мы надеемся, что кто-то из российских матерей сможет приехать и забрать своих сыновей, которых они растили всю жизнь. У нас уже четыре рефрижератора забиты трупами российских солдат. Как бы там ни было, но это чьи-то дети", — сказал Лысенко.

По его словам, городская власть готова организовать отправление тел, если в России их все-таки захотят забрать.

Напомним, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.

Передача тел осуществляется при участии и содействии представителей международных организаций только после окончательного опознания (на это предусмотрено 15 дней). Если за этот срок идентифицировать не удалось, тела остаются в рефрижераторах.

При этом "Укрзализныця" отзывает свои вагоны-рефрижераторы с точек для сбора останков тел погибших солдат российской армии, так как Россия не хочет их забрать и вернуть семьям.