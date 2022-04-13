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В моргах Днепра находится более 1,5 тысячи трупов российских солдат
Тела солдат войск РФ не забирают в Россию. Только в моргах Днепра их уже больше полутора тысяч. Об этом заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко сообщил в интервью НВ.
"Мы надеемся, что кто-то из российских матерей сможет приехать и забрать своих сыновей, которых они растили всю жизнь. У нас уже четыре рефрижератора забиты трупами российских солдат. Как бы там ни было, но это чьи-то дети", — сказал Лысенко.
По его словам, городская власть готова организовать отправление тел, если в России их все-таки захотят забрать.
Напомним, Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Передача тел осуществляется при участии и содействии представителей международных организаций только после окончательного опознания (на это предусмотрено 15 дней). Если за этот срок идентифицировать не удалось, тела остаются в рефрижераторах.
При этом "Укрзализныця" отзывает свои вагоны-рефрижераторы с точек для сбора останков тел погибших солдат российской армии, так как Россия не хочет их забрать и вернуть семьям.