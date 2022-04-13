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У моргах Дніпра знаходиться понад 1,5 тисячі трупів російських солдатів
Тіла солдатів військ РФ не забирають до Росії. Тільки в моргах Дніпра їх вже понад півтори тисячі. Про це повідомив заступник мера Дніпра Михайло Лисенко в інтерв'ю НВ.
"Ми сподіваємося, що хтось із російських матерів зможе приїхати і забрати своїх синів, яких вони виховували все життя. У нас уже чотири рефрижератори забиті трупами російських солдатів. Як би там не було, але це чиїсь діти", - сказав він.
За його словами, міська влада готова організувати відправлення тіл, якщо в Росії їх таки захочуть забрати.
Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову про затвердження порядку забезпечення збору тіл (останків) загиблих військовослужбовців Російської Федерації, а також незаконних збройних формувань.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Передача тіл здійснюється за участю та сприяння представників міжнародних організацій лише після остаточного пізнання (на це є 15 днів). Якщо за цей термін не вдалося ідентифікувати, тіла залишаються в рефрижераторах.
При цьому "Укрзалізниця" відкликає свої вагони-рефрижератори з точок для збирання останків тіл загиблих солдатів російської армії, оскільки Росія не хоче забрати їх і повернути сім'ям.