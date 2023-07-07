В НАТО до сих пор не решили, что предложить Украине на саммите

В Украине надеются, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе страна наконец получит приглашение присоединится к альянсу. Однако лидеры НАТО до сих пор выбирают варианты и договариваются, что именно можно предложить Украине.

Об этом пишет The Washington Post.

Вашингтон, оказывающий наибольшее влияние на решение альянса, в течение месяцев пытался снизить ожидания Киева, сосредотачивая разговор на "гарантиях безопасности", а не на членстве. Кроме того, многие союзники считают невозможным даже обсуждать это, пока Украина находится в состоянии войны с Россией.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что вильнюсский саммит даст альянсу возможность "исправить ошибку", допущенную на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда Украине и Грузии было сказано, что они станут членами когда-то в будущем, не сообщая, когда и как это произойдет. происходить.

При этом часть членов НАТО все еще подвергают сомнению готовность Украины вступить в Альянс. Они отмечают, что Киев еще должен пройти долгий путь реформирования своей армии и решения хронической проблемы с коррупцией.

Независимо от того, одобрят ли стремление Украины к членству, или нет, украинские чиновники ожидают от западных стран обязательств в сфере безопасности безотлагательно и как можно быстрее. Такие гарантии безопасности могут служить для сдерживания России от любых крупных актов агрессии в будущем.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что, несмотря на интенсивные дискуссии между странами НАТО, на саммите Альянса в Вильнюсе удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые ее не разочаруют.

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