В НАТО досі не вирішили, що запропонувати Україні на саміті

В Україні сподіваються, що на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі, країна нарешті отримає запрошення приєднається до альянсу. Проте, лідери НАТО досі обирають варіанти та домовляються, що саме можна запропонувати Україні.

Про це пише The Washington Post.

Вашингтон, який має найбільший вплив на рішення альянсу, протягом місяців намагався знизити очікування Києва, зосереджуючи розмову на "гарантіях безпеки", а не на членстві. Крім того, багато союзників вважають неможливим навіть обговорювати це, поки Україна перебуває у стані війни з Росією.

Министр оборони Украіни Олексій Резніков сказав, що вільнюський саміт дасть альянсу можливість "виправити помилку", яка була допущена на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році, коли Україні та Грузії було сказано, що вони стануть членами колись у майбутньому, не повідомляючи, коли і як це станеться. відбуватися.

При цьому частина членів НАТО все ще ставлять під сумнів готовність України вступити до Альянсу. Вони зазначають, що Київ ще має пройти довгий шлях до реформування своєї армії та розв'язання хронічної проблеми з корупцією.

Незалежно від того, чи схвалять прагнення України до членства, чи ні, українські чиновники очікують від західних країн зобов’язань у сфері безпеки невідкладно і якнайшвидше. Такі гарантії безпеки можуть також служити для стримування Росії від будь-яких великих актів агресії в майбутньому.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що, попри інтенсивні дискусії між країнами НАТО, на саміті Альянсу у Вільнюсі вдасться домовитися про такі зобов'язання перед Україною, які її не розчарують.

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