В непризнанной Нагорно-Карабахской республике ввели военное положение

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике введено военное положение.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает российский Интерфакс.

При этом ТАСС сообщает, что вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха, сообщает МО РФ.

Также ВС Азербайджана с помощью беспилотника "Байрактар" нанесли четыре удара по подразделениям Нагорного Карабаха, командование российского миротворческого контингента предпринимает меры для урегулирования ситуации. Россия направила Азербайджану призыв отвести войска в Нагорном Карабахе, заявили в МО РФ.

Отметим, что ранее BBC заявило об обострении карабахского конфликта. По словам журналистов, обе стороны подтверждают, что азербайджанские военные смогли взять населенный пункт и высоту в зоне конфликта.

После войны осенью 2020 года в зоне Карабахского конфликта и на границе между Арменией и Азербайджаном продолжались перестрелки, в которых стороны обвиняли друг друга.

Напомним, летом 2021 года Армения и Азербайджан обстреляли друг друга на карабахском участке границы.

Так, вечером 27 июля Министерство обороны Азербайджана заявило, что в 16:00 армянская сторона открыла огонь по территории Кельбаджарского района, контроль над которым Азербайджан восстановил в результате договоренности после завершения Карабахской войны в конце 2020 года.