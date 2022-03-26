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В непризнанной Нагорно-Карабахской республике ввели военное положение
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике введено военное положение.
Об этом сообщает российский Интерфакс.
При этом ТАСС сообщает, что вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха, сообщает МО РФ.
Также ВС Азербайджана с помощью беспилотника "Байрактар" нанесли четыре удара по подразделениям Нагорного Карабаха, командование российского миротворческого контингента предпринимает меры для урегулирования ситуации. Россия направила Азербайджану призыв отвести войска в Нагорном Карабахе, заявили в МО РФ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, что ранее BBC заявило об обострении карабахского конфликта. По словам журналистов, обе стороны подтверждают, что азербайджанские военные смогли взять населенный пункт и высоту в зоне конфликта.
После войны осенью 2020 года в зоне Карабахского конфликта и на границе между Арменией и Азербайджаном продолжались перестрелки, в которых стороны обвиняли друг друга.
Напомним, летом 2021 года Армения и Азербайджан обстреляли друг друга на карабахском участке границы.
Так, вечером 27 июля Министерство обороны Азербайджана заявило, что в 16:00 армянская сторона открыла огонь по территории Кельбаджарского района, контроль над которым Азербайджан восстановил в результате договоренности после завершения Карабахской войны в конце 2020 года.