Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Политика
Дата публикации

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике ввели военное положение

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике ввели военное положение

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике введено военное положение.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает российский Интерфакс.

При этом ТАСС сообщает, что вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха, сообщает МО РФ.

Также ВС Азербайджана с помощью беспилотника "Байрактар" нанесли четыре удара по подразделениям Нагорного Карабаха, командование российского миротворческого контингента предпринимает меры для урегулирования ситуации. Россия направила Азербайджану призыв отвести войска в Нагорном Карабахе, заявили в МО РФ.

Отметим, что ранее BBC заявило об обострении карабахского конфликта. По словам журналистов, обе стороны подтверждают, что азербайджанские военные смогли взять населенный пункт и высоту в зоне конфликта.

После войны осенью 2020 года в зоне Карабахского конфликта и на границе между Арменией и Азербайджаном продолжались перестрелки, в которых стороны обвиняли друг друга.

Напомним, летом 2021 года Армения и Азербайджан обстреляли друг друга на карабахском участке границы.

Так, вечером 27 июля Министерство обороны Азербайджана заявило, что в 16:00 армянская сторона открыла огонь по территории Кельбаджарского района, контроль над которым Азербайджан восстановил в результате договоренности после завершения Карабахской войны в конце 2020 года.

Автор:
Илья Требор