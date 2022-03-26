У невизнаній Нагірно-Карабахській республіці запровадили воєнний стан

У невизнаній Нагірно-Карабахській республіці запроваджено воєнний стан.

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Про це повідомляє російський Інтерфакс.

Зазначимо, що раніше ВВС заявило про загострення карабахського конфлікту. За словами журналістів, обидві сторони підтверджують, що азербайджанські військові змогли взяти населений пункт та висоту у зоні конфлікту.

Після війни восени 2020 року в зоні Карабахського конфлікту та на кордоні між Вірменією та Азербайджаном тривали стрілянини, в яких сторони звинувачували одна одну.

Нагадаємо, влітку 2021 року Вірменія та Азербайджан обстріляли один одного на карабахській ділянці кордону.

Так, увечері 27 липня Міністерство оборони Азербайджану заявило, що о 16:00 вірменська сторона відкрила вогонь територією Кельбаджарського району, контроль над яким Азербайджан відновив у результаті домовленості після завершення Карабахської війни наприкінці 2020 року.