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В Пентагоне прогнозируют тяжелую борьбу для Украины весной и летом
Украину ждет тяжелая борьба против российской агрессии весной и летом. Об этом заявил спикер Министерства обороны США Пэт Райдер.
По его словам, США очень тесно сотрудничают с международными партнерами, чтобы получить то, что нужно украинским военным.
"И я считаю, что также важно сделать шаг назад и взглянуть на достигнутый прогресс, осознавая при этом тот факт, что предстоит все еще тяжелая борьба, особенно когда мы переходим к весне и лету", - сказал Райдер.
Также представитель Пентагона сообщил, что США будут продолжать делать все возможное, чтобы обеспечить потребности Украины в боеприпасах, противовоздушной обороне и броне.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как отметил Райдер, заседание стран-доноров военной помощи в формате "Рамштайн" 15 марта будет посвящено неотложным потребностям Украины, в частности, снарядам.
"Мы стремимся убедиться, что они (украинцы – ред.) имеют то, что им нужно для достижения успеха", – добавил он.
Напомним, в конце января представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявлял, что весна и начало лета будут решающими в войне. Тогда он отмечал, что если большое наступление России, которое запланировано на это время, провалится, это станет крахом страны-агрессора и ее президента Владимира Путина.