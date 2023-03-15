В Пентагоне прогнозируют тяжелую борьбу для Украины весной и летом

Украину ждет тяжелая борьба против российской агрессии весной и летом. Об этом заявил спикер Министерства обороны США Пэт Райдер.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

По его словам, США очень тесно сотрудничают с международными партнерами, чтобы получить то, что нужно украинским военным.

"И я считаю, что также важно сделать шаг назад и взглянуть на достигнутый прогресс, осознавая при этом тот факт, что предстоит все еще тяжелая борьба, особенно когда мы переходим к весне и лету", - сказал Райдер.

Также представитель Пентагона сообщил, что США будут продолжать делать все возможное, чтобы обеспечить потребности Украины в боеприпасах, противовоздушной обороне и броне.

Как отметил Райдер, заседание стран-доноров военной помощи в формате "Рамштайн" 15 марта будет посвящено неотложным потребностям Украины, в частности, снарядам.

"Мы стремимся убедиться, что они (украинцы – ред.) имеют то, что им нужно для достижения успеха", – добавил он.

Напомним, в конце января представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявлял, что весна и начало лета будут решающими в войне. Тогда он отмечал, что если большое наступление России, которое запланировано на это время, провалится, это станет крахом страны-агрессора и ее президента Владимира Путина.