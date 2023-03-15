У Пентагоні прогнозують важку боротьбу для України навесні та влітку

Україну чекає важка боротьба проти російської агресії навесні та влітку. Про це заявив речник Міністерства оборони США Пет Райдер.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

За його словами, США дуже тісно співпрацюють із міжнародними партнерами, щоб отримати те, що потрібно українським військовим.

"І я вважаю, що також важливо зробити крок назад і поглянути на досягнутий прогрес, усвідомлюючи при цьому той факт, що попереду все ще важка боротьба, особливо коли ми переходимо до весни й літа", – сказав Райдер.

Також представник Пентагону повідомив, що США продовжуватимуть робити все можливе, щоб забезпечити потреби України в боєприпасах, протиповітряній обороні та броні.

Як зазначив Райдер, засідання країн-донорів військової допомоги у форматі "Рамштайн" 15 березня буде присвячено нагальним потребам України, зокрема, боєприпасам.

"Ми прагнемо переконатися, що вони (українці, – ред.) мають те, що їм потрібно для досягнення успіху", – додав він.

Нагадаємо, наприкінці січня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявляв, що весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Тоді він зазначав, що якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом країни-агресорки та її президента Володимира Путіна.