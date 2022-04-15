В Польше вступает в силу эмбарго на импорт угля из РФ и Беларуси

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об эмбарго на импорт угля из России и Беларуси. Нарушителям запрета грозит конфискация товара и миллионные штрафы.

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Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об эмбарго на импорт угля из России и замораживании активов российских граждан и компаний, которые поддерживают агрессию против Украины. Об этом сообщается на сайте канцелярии польского президента.

Закон запрещает ввозить в Польшу и транзитом через нее энергетический или коксующийся уголь из Российской Федерации и Беларуси. Нарушителям запрета грозит конфискация товара и штраф в размере до 20 млн злотых (140 млн гривен).

Кроме этого, закон запрещает использование символов и наименований, поддерживающих агрессию Российской Федерации против Украины. За нарушение этого запрета может грозить штраф или лишение свободы сроком до двух лет.

Напомним, что 4 апреля Польша начала процесс полной транспортной изоляции от РФ. Изоляция подразумевает закрытие границы с РФ и Беларусью, вследствие чего автомобильное сообщение и все транспортные перевозки станут невозможными.