У Польщі набуває чинності ембарго на імпорт вугілля з РФ та Білорусі

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про ембарго на імпорт вугілля з Росії та Білорусі. Порушникам заборони загрожує конфіскація товару та мільйонні штрафи.

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Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про ембарго на імпорт вугілля з Росії та заморожування активів російських громадян та компаній, які підтримують агресію проти України. Про це повідомляє сайт канцелярії польського президента.

Закон забороняє ввозити до Польщі та транзитом через неї енергетичного або коксівного вугілля з Російської Федерації та Білорусі. Порушникам заборони загрожує конфіскація товару та штраф у розмірі до 20 млн злотих (140 млн гривень).

Крім цього, закон забороняє використання символів та найменувань, що підтримують агресію Російської Федерації проти України. За порушення цієї заборони може загрожувати штраф або позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадаємо, що 4 квітня Польща розпочала процес повної транспортної ізоляції від РФ. Ізоляція передбачає закриття кордону з РФ і Білоруссю, внаслідок чого автомобільне сполучення та всі транспортні перевезення стануть неможливими.