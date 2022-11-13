В разведке Британии объяснили, почему РФ возвращает в школы курс военной подготовки

Возвращение в российские школы военной подготовки с сентября 2023 года имеет целью подготовить детей с военными навыками и усилить внушение идеологии патриотизма.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Там напоминают, что 9 ноября министр образования РФ Сергей Кравцов заявил, что военная подготовка вернется в российские школы с сентября 2023 года.

Российские чиновники пытались возобновить данную программу в 2014 году после вторжения России в Крым. Была надежда, что такая инициатива улучшит качество призывников.

"Однако через восемь лет мало что изменилось, и качество российских призывников остается плохим, с низким моральным духом и ограниченной подготовкой. Поэтому сейчас разрабатывается обучающая программа, которая будет завершена до конца 2022 года. После этого она пройдет процесс утверждения", - отметили в разведке Великобритании.

В ведомстве подчеркнули, что Минобороны РФ поддерживает этот процесс, заявляя, что этому обучению должно уделяться не менее 140 часов в течение учебного года.

"Эти тренинги, вероятно, преследуют цель выработать у учеников военные навыки, когда они приближаются к призывному возрасту, а также увеличить участие в мобилизации и призывах. Эта инициатива, вероятно, будет частью более широкого проекта по усилению внушения российскому населению идеологии патриотизма и доверия к государственным институтам", - констатируют в разведке Британии.

Отметим, российские власти пытаются насаждать пророссийское мировоззрение среди молодежи. Одним из главных элементов этой политики стало так называемое "военно-патриотическое воспитание".

Кроме того, в Кремле, учитывая нехватку живой силы, рассматривают возможность привлечь к боевым действиям в Украине несовершеннолетних граждан РФ (17-18 лет) для пополнения рядов оккупационной армии.