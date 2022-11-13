У розвідці Британії пояснили, чому РФ повертає до шкіл курс військової підготовки

Повернення до російських шкіл військової підготовки з вересня 2023 року має на меті підготувати дітей з військовими навичками та посилити навіювання ідеології патріотизму.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Там нагадують, що 9 листопада міністр освіти РФ Сергій Кравцов заявив, що військова підготовка повернеться в російські школи з вересня 2023 року.

Російські чиновники намагалися відновити цю програму в 2014 році після вторгнення Росії в Крим. Було сподівання, що така ініціатива покращить якість призовників.

"Проте через вісім років мало що змінилося, і якість російських призовників залишається поганою, з низьким моральним духом і обмеженою підготовкою. Тому зараз розробляється навчальна програма, яка буде завершена до кінця 2022 року. Після цього вона пройде процес затвердження", - зазначили у розвідці Британії.

У відомстві зауважують, , що Міноборони РФ підтримує цей процес, заявляючи, що цьому навчанню має приділятися не менше 140 годин протягом навчального року.

"Ці тренінги, ймовірно, мають на меті виробити в учнів військові навички, коли вони наближаються до призовного віку, а також збільшити участь у мобілізації та призовах. Ця ініціатива, ймовірно, буде частиною ширшого проєкту з посилення навіювання російському населенню ідеології патріотизму та довіри до державних інститутів", - констатують у розвідці Британії.

Зазначимо, російська влада намагається насаджувати проросійський світогляд серед молоді. Одним з головних елементів цієї політики стало так зване "військово-патріотичне виховання".

У Кремлі, з огляду на брак живої сили, розглядають можливість залучити до бойових дій в Україні неповнолітніх громадян РФ (віком 17-18 років) для поповнення лав окупаційної армії.