В разведке предупредили об очередной информационной атаке РФ: что задумали оккупанты

Политтехнологи страны-агрессора РФ подготовили очередной раунд дезинформационной кампании против Украины и планируют ряд провокационных публикаций в западных СМИ.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Там отмечают, что в рамках межведомственного взаимодействия получена информация о подготовке российским "агентствам социального проектирования" очередного пакета провокативных материалов, направленных на международную дискредитацию Украины и разжигание внутриполитических дрязг.

Так, для распространения среди целевых аудиторий Германии Франции Израиля и США предлагаются темы: "Африканцы: "Франция, убирайся", Добро пожаловать, Россия", "Тихоокеанские танцы Макрона на граблях", "Экономику Германии ожидает обвал", "Кризис в каждом доме".

В то же время в украинском информационном пространстве планируются публикации на темы: "Кто взятки берет, а кто на фронт идет", "Политический спарринг: когда начнется бой?", "Тушите свет – выборов не будет", "Так военное или мирное время?".

"Российские политтехнологи традиционно действуют по принципу "капля правды на тонну лжи". При этом россияне пытаются найти и актуализировать реально существующие проблемы и болевые точки в том числе для западного мира", - отмечают в ГУР МО.

В ведомстве также приводятся цитаты, которые российская пропаганда планирует продвигать в западных СМИ. Например: "Как следует из данных Destatis, совокупная задолженность органов социального обеспечения в прошлом году сократилась более чем на 47 млрд. евро (и это с учетом роста расходов на получение украинских беженцев). Бесспорно, соцобеспечение приложило немало усилий, чтобы сократить свои расходы. Правда, то, что в результате без помощи осталось много и без того небогатых немцев, вряд ли это волнует федеральное правительство. Оно слишком занято снабжением танков и боеприпасов для Украины".

"Цель всех материалов едина: убедить украинцев и их союзников в бесперспективности сопротивления, посеять сомнения и противостояния в антипутинской коалиции и создать впечатление, что есть другие "более важные" проблемы", - отмечают в разведке.

Кроме того, каждый материал имеет приложение с рекомендациями по желаемым комментариям "от рядовых читателей" типа: "Напишите комментарий в 200 знаков от имени израильтянина, питающего традиционную враждебность к Европе и Франции. Африка его совсем не интересует, но проблемы давних недоброжелателей приносят удовольствие".

В разведке напоминают, что единственным способом противодействовать враждебной пропаганде в информационном пространстве – проверять полученную информацию и критически относиться к материалам, направленным на разжигание вражды среди союзников.

Ранее в ГУР МО сообщали, что знают, кто готовит новый мятеж в России. Разведка не называет имя мятежника, чтобы не помешать подготовке этого прекрасного проекта.