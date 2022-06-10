В США осудили вынесенный в "ДНР" смертный приговор иностранцам и призвали соблюдать международное право

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к "ДНР" и РФ из-за смертного приговора для британцев, воевавших на стороне Украины.

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"Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном "суде" и приговорами в отношении комбатантов, которые законно служат в Вооруженных силах Украины", - написал Блинкен в Twitter.

Он призывал Россию и ее марионеток уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным.

We are gravely concerned by reports of a sham “trial” and its judgements against lawful combatants serving in Ukraine’s Armed Forces. We call on Russia and its proxies to respect international humanitarian law, including the rights and protections afforded prisoners of war. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 9, 2022

Отметим, 9 июня так называемый "Верховный суд" террористической группировки "ДНР" приговорил британцев Эйдена Аслина, Шона Пиннера и марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве и совершении действий, направленных на захват власти и свержение так называемого конституционного строя непризнанной псевдореспублики "ДНР".

Напомним, накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что все иностранные граждане и лица без гражданства, участвующие в боевых действиях на территории Украины в составе Вооруженных сил Украины, были приняты в добровольном порядке на военную службу по контракту по закону о воинской обязанности и военной службе от 1992 года.

Соответственно, такие лица считаются военнослужащими ВСУ, и на них согласно положениям Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 года и Дополнительных протоколов к ним 1977 года распространяется правовой статус комбатантов.