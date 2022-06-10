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В США осудили вынесенный в "ДНР" смертный приговор иностранцам и призвали соблюдать международное право
Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к "ДНР" и РФ из-за смертного приговора для британцев, воевавших на стороне Украины.
"Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном "суде" и приговорами в отношении комбатантов, которые законно служат в Вооруженных силах Украины", - написал Блинкен в Twitter.
Он призывал Россию и ее марионеток уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным.
Отметим, 9 июня так называемый "Верховный суд" террористической группировки "ДНР" приговорил британцев Эйдена Аслина, Шона Пиннера и марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве и совершении действий, направленных на захват власти и свержение так называемого конституционного строя непризнанной псевдореспублики "ДНР".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что все иностранные граждане и лица без гражданства, участвующие в боевых действиях на территории Украины в составе Вооруженных сил Украины, были приняты в добровольном порядке на военную службу по контракту по закону о воинской обязанности и военной службе от 1992 года.
Соответственно, такие лица считаются военнослужащими ВСУ, и на них согласно положениям Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 года и Дополнительных протоколов к ним 1977 года распространяется правовой статус комбатантов.