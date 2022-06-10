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У США засудили винесений в "ДНР" смертний вирок іноземцям і закликали дотримуватися міжнародного права

У США засудили винесений в "ДНР" смертний вирок іноземцям і закликали дотримуватися міжнародного права

Держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся до "ДНР" та РФ через смертний вирок для британців, які воювали на боці України.

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"Ми серйозно стурбовані повідомленнями про фіктивний "суд" та вироки щодо комбатантів, які законно служать у Збройних силах України", - написав Блінкен у Twitter.

Він закликав Росію та її маріонеток поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права та захист, що надаються військовополоненим.

Зазначимо, 9 червня так званий "Верховний суд" терористичного угруповання "ДНР" засудив британців Ейдена Асліна, Шона Піннера та марокканця Саадуна Брагіма до страти. Їх визнали винними у найманні та скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення так званого конституційного ладу невизнаної псевдореспубліки "ДНР".

Нагадаємо, напередодні у Генштабі ЗСУ   повідомили, що всі іноземні громадяни та особи без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України у складі Збройних сил України, були прийняті у добровільному порядку на військову службу за контрактом згідно із законом про військовий обов'язок та військову службу від 1992 року.

Відповідно, такі особи вважаються військовослужбовцями ЗСУ, і на них відповідно до положень Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року та Додаткових протоколів до них 1977 року поширюється правовий статус комбатантів.

Автор:
Світлана Манько