У США засудили винесений в "ДНР" смертний вирок іноземцям і закликали дотримуватися міжнародного права

Держсекретар США Ентоні Блінкен звернувся до "ДНР" та РФ через смертний вирок для британців, які воювали на боці України.

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"Ми серйозно стурбовані повідомленнями про фіктивний "суд" та вироки щодо комбатантів, які законно служать у Збройних силах України", - написав Блінкен у Twitter.

Він закликав Росію та її маріонеток поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права та захист, що надаються військовополоненим.

We are gravely concerned by reports of a sham “trial” and its judgements against lawful combatants serving in Ukraine’s Armed Forces. We call on Russia and its proxies to respect international humanitarian law, including the rights and protections afforded prisoners of war. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 9, 2022

Зазначимо, 9 червня так званий "Верховний суд" терористичного угруповання "ДНР" засудив британців Ейдена Асліна, Шона Піннера та марокканця Саадуна Брагіма до страти. Їх визнали винними у найманні та скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення так званого конституційного ладу невизнаної псевдореспубліки "ДНР".

Нагадаємо, напередодні у Генштабі ЗСУ повідомили, що всі іноземні громадяни та особи без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України у складі Збройних сил України, були прийняті у добровільному порядку на військову службу за контрактом згідно із законом про військовий обов'язок та військову службу від 1992 року.

Відповідно, такі особи вважаються військовослужбовцями ЗСУ, і на них відповідно до положень Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року та Додаткових протоколів до них 1977 року поширюється правовий статус комбатантів.