В США ответили, готовы ли просить у Конгресса больше средств для Украины в случае необходимости

Белый дом готов снова обратиться в Конгресс за дополнительным финансированием, в случае необходимости. Объемы последнего запроса обоснованы расчетами.

Об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает "Укринформ".

По его словам, неизвестно, сколько еще продлится война в Украине, поэтому было бы безответственным не сделать все возможное, чтобы оценить потребности Киева в I квартале следующего финансового года (после 30 сентября 2023-го) и подать соответствующий запрос в Конгресс.

Кирби, комментируя размер нового пакета для Украины, отметил, что эта сумма основывается на тщательных расчетах. Однако, если этого окажется мало, правительство приложит усилия, чтобы получить дополнительное финансирование.

"Мы не будем стесняться снова пойти в Конгресс, если будем чувствовать, что нужно это сделать и попросить больше после первого квартала, или если нужно будет внести изменения в то, что мы уже потребовали", - добавил он.

Помощь от США

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить около 40 миллиардов долларов экстренного финансирования, из которых более 20 миллиардов пойдет для Украины.

Напомним, в декабре Конгресс одобрил запрос администрации на дополнительные 48 миллиардов долларов на помощь в вооружении Украины и борьбу с пандемией Covid-19, из которых 36 миллиардов было выделено специально для Украины. В 2022 году администрация четырежды запрашивала такое дополнительное финансирование, чтобы помочь Украине: в марте, мае, сентябре и декабре.

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