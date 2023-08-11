У США відповіли, чи готові просити у Конгресу більше коштів для України в разі потреби

Білий дім готовий знову звернутися до Конгресу за додатковим фінансуванням, якщо буде така потреба. Обсяги останнього запиту обґрунтовані розрахунками.

Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає "Укрінформ".

За його словами, невідомо, скільки ще триватиме війна в Україні, тому було б безвідповідальним не зробити все можливе аби оцінити потреби Києва у I кварталі наступного фінансового року (після 30 вересня 2023-го) та подати відповідний запит до Конгресу.

Кірбі, коментуючи розмір нового пакета для України, наголосив, що ця сума ґрунтується на ретельних розрахунках. Однак, якщо цього виявиться замало, уряд докладе зусиль, щоб отримати додаткове фінансування.

"Ми не будемо соромитися знову піти до Конгресу, якщо відчуватимемо, що потрібно це зробити й попросити більше після першого кварталу, або якщо потрібно буде внести зміни до того, що ми вже зажадали", - додав він.

Допомога від США

Напередодні стало відомо, що президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити близько 40 мільярдів доларів екстреного фінансування, з яких понад 20 мільярдів піде для України.

Нагадаємо, у грудні Конгрес схвалив запит адміністрації на додаткові 48 мільярдів доларів на допомогу в озброєнні України та боротьбу з пандемією Covid-19, з яких 36 мільярдів було виділено спеціально для України. У 2022 році адміністрація чотири рази запитувала таке додаткове фінансування, щоб допомогти Україні: у березні, травні, вересні та грудні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com