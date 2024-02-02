В Украине начал работу Государственный реестр санкций

В Украине заработал Государственный реестр санкций, созданный с целью предоставления бесплатного публичного доступа граждан к актуальной и достоверной информации о субъектах, в отношении которых применены санкции.

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Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ).

В сообщении говорится, что в настоящее время в реестре - 17 202 физических и юридических лица, которые считаются подсанкционными. К ним применено 28614 санкционных действий. Ведение реестра обеспечивает Аппарат СНБО Украины.

Согласно решению СНБОУ, реестр – это информационно-коммуникационная система, обеспечивающая сбор, накопление, защиту, учет, отображение, обработку и предоставление информации обо всех субъектах, в отношении которых применены санкции.

"Источниками информации Реестра являются решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также судебные решения о применении санкций", - отметили в СНБО.

Государственный реестр санкций. Иллюстрация: СНБО

В ведомстве добавили, что данные в реестре обновляются оперативно. Также они открыты и общедоступны, кроме случаев, предусмотренных законом.

Кроме того, на сайте есть возможность в электронной форме получить выписку с информацией о личности.

Справка

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №36/2024 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 января 2024 года "Об утверждении Положения о Государственном реестре санкций". Указ вступил в силу со дня его обнародования.

Контроль за исполнением решения СНБО Украины, введенного в действие этим указом, возложен на Секретаря СНБО Украины.

Положение о Государственном реестре санкций определяет порядок ведения и доступа к единому Государственному реестру санкций, а также предоставление сведений по нему.

Где еще можно найти данные о санкциях

Отметим, что и до введения Государственного реестра санкций в Украине работал проект "Война и санкции". Это портал, поддерживаемый Министерством иностранных дел Украины и Национальным агентством по предотвращению коррупции.

В вопросе санкций на нем доступны данные об ограничительных мерах против конкретных фигурантов со стороны Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии, а также Японии.

Также ресурс содержит данные о производителях компонентов для оружия, используемого Россией, иностранцах в российских компаниях, международных компаниях, работающих в России, а также спортивных организациях и деятелях РФ.

Фото: ua.depositphotos.com