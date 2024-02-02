- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
В Україні почав працювати Державний реєстр санкцій
В Україні запрацював Державний реєстр санкцій, який створений з метою надання безоплатного публічного доступу громадян до актуальної та достовірної інформації про суб'єктів, щодо яких застосовано санкції.
Про це повідомляє Рада національної безпеки і оборони України (РНБОУ).
У повідомленні йдеться, що наразі у реєстрі - 17 202 фізичних та юридичних особи, які вважаються підсанкційними. До них застосовано 28 614 санкційних дій. Ведення реєстру забезпечує Апарат РНБО України.
Згідно з рішенням РНБОУ, реєстр – це інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення та надання інформації про всіх суб'єктів, щодо яких застосовано санкції.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Джерелами інформації Реєстру є рішення Ради національної безпеки і оборони України, а також судові рішення про застосування санкцій", - зазначили в РНБОУ.
У відомстві додали, що дані у реєстрі оновлюються оперативно. Також вони є відкритими і загальнодоступними, крім випадків, передбачених законом.
Крім того, на сайті є можливість в електронній формі отримати витяг з інформацією про особу.
Довідка
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 36/2024 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 січня 2024 року "Про затвердження Положення про Державний реєстр санкцій". Указ набрав чинності з дня його оприлюднення.
Контроль за виконанням рішення РНБО України, введеного в дію цим указом, покладено на Секретаря РНБО України.
Положення про Державний реєстр санкцій визначає порядок ведення та доступу до єдиного Державного реєстру санкцій, а також надання відомостей з нього.
Де ще можна знайти дані про санкції
Зазначимо, що й до введення Державного реєстру санкцій в Україні діяв також проєкт "Війна і санкції". Це портал, який підтримується Міністерством закордонних справ України і Національним агентством з питань запобігання корупції.
В питанні санкцій на ньому доступні дані щодо обмежувальних заходів проти конкретних фігурантів з боку Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії, а також Японії.
Також ресурс містить дані щодо виробників компонентів для зброї, що використовує Росія, іноземців у російських компаніях, міжнародних компаніях, що працюють у Росії, а також спортивних організаціяї та діячів РФ.
Фото: ua.depositphotos.com