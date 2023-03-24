В Украине упростили процедуру банкротства

Парламент разрешил судам рассматривать исковые заявления по поводу банкротства в упрощенном исковом производстве без вызова сторон. Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства".

Закон облегчает работу и арбитражным управляющим.

"Он предполагает создание автоматизированной информационной системы "Банкротство и неплатежеспособность", которая объединит необходимые реестры и базы данных и в состав которой будет входить Электронный кабинет арбитражного управляющего", - пояснили в министерстве юстиции, которое занималось разработкой документа.

Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец добавила, что к сентябрю 2023 года также планируется принятие законопроекта о "военных банкротствах" и внедрение Директивы ЕС 2019/1023. Основными задачами Директивы ЕС о реструктуризации и банкротстве являются:

· дать обанкротившимся предпринимателям «второй шанс».

· облегчить жизнеспособным компаниям, имеющим финансовые трудности, доступ к мерам реструктуризации на ранней стадии, чтобы предотвратить их неплатежеспособность.

В начале марта 2023 года заместитель главы минюста рассказывала, что Украина разрабатывает реформы в рамках подготовки к переговорам по вступлению в ЕС. Поэтому в ближайшие несколько лет Верховная Рада будет голосовать за документы, касающиеся сферы восстановления платежеспособности и банкротства.

Ранее член экспертной группы Европейской комиссии по реструктуризации и несостоятельности Штефан Мадаус объяснял, что принятие законопроектов и Директивы ЕС нужны для европейской стандартизации доступа к общественным благам и условиям жизни в Украине.

Напомним, в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины по процедуре банкротства». был принят еще в июне 2021 года. В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению было подано 248 поправок.