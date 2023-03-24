В Україні спростили процедуру банкрутства

Парламент дозволив судам розглядати позовні заяви щодо банкрутства у спрощеному позовному провадженні без виклику сторін. Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства».

Закон полегшує роботу і арбітражними керуючим.

“Він передбачає створення автоматизованої інформаційної системи «Банкрутство та неплатоспроможність», що об'єднає необхідні реєстри та бази даних і до складу якої входитиме Електронний кабінет арбітражного керуючого”, - пояснили у міністерстві юстиції, яке займалося розробкою документа.

Заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць додала, що до вересня 2023 року також планується ухвалення законопроєкту про "військові банкрутства" і впровадження Директиви ЄС 2019/1023. Основними завдання Директиви ЄС про реструктуризацію та банкрутство є:

· дати збанкрутілим підприємцям «другий шанс».

· полегшити життєздатним компаніям, які мають фінансові труднощі, доступ до заходів реструктуризації на ранній стадії, щоб запобігти їх неплатоспроможності.

На початку березня 2023 року заступниця очільника мін’юсту розповідала, що Україна розробляє реформи в рамках підготовки до переговорів щодо вступу до ЄС. Тож впродовж найближчих декількох років Верховна Рада голосуватиме за документи, що стосуються сфери відновлення платоспроможності та банкрутства.

Раніше член експертної групи Європейської комісії з питань реструктуризації та неспроможності Штефан Мадаус пояснював, що ухвалення законопроєктів і Директиви ЄС потрібні для європейської стандартизації доступу до суспільних благ і умов життя в Україні.

Нагадаємо, в першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства». ухвалили ще у червні 2021 року. Під час підготовки законопроєкту до другого читання було подано 248 поправок.