В Украине вынесли приговоры четырем мятежникам, разоблаченным в подготовке госпереворота в начале вторжения РФ

В Украине осудили четвертого из общественно-политических деятелей, которые, как установило следствие, в координации с представителями России и отдельными членами общественной организации бывшего депутата Верховной Рады Виктора Медведчука "Украинский выбор" готовили свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине.

Как сообщают в Ивано-Франковской областной прокуратуре, ему по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) присудили семь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В свою очередь, судя по сообщению Службы безопасности Украины, чье Ивано-Франковское областное управление расследовало дело, речь идет именно об организаторе переворота. Ранее же были осуждены еще три фигуранта дела - двум его сообщникам дали по пять лет, а к десяти годам тюрьмы приговорили гражданина России.

Как отмечают в СБУ, последний - это военный разведчик по специальности, который находился на прямой связи с представителями администрации президента РФ и спецслужб страны-агрессора.

Как должен был произойти госпереворот

По данным спецслужбы, злоумышленники планировали "синхронизировать" государственный переворот с началом полномасштабного вторжения РФ, надеясь помочь агрессору в скорейшей оккупации Украины.

Следствие установило, что они хотели захватить власть через подконтрольные общественные организации в Киеве и других регионах, которые должны были инициировать проведение в столице Украины так называемого "национального собрания", на котором планировали утвердить "резолюцию об отстранении от власти" президента, роспуск Верховной Рады и правительства .

"В случае отказа злоумышленники планировали перейти к "силовому сценарию". Для этого они формировали собственное "боевое крыло", к которому пытались привлечь полтысячи вооруженных лиц. Для поиска "кандидатов" использовали собственные связи среди сторонников рашизма", - говорят в СБУ.

Так, фигуранты подбирали и привлекали в разных областях Украины бывших военнослужащих и работников правоохранительных органов, которые должны были совершить захват админзданий, мостов, узлов коммуникаций, транспортных средств и хранилищ. Кроме того, эти лица должны были совершать насилие в отношении представителей власти.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Ивано-Франковская областная прокуратура

Однако в результате многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ своевременно уличили организаторов преступления и задержали их в начале полномасштабного вторжения России. В ходе обысков у заговорщиков изъяли сметы, списки участников будущих незаконных властных и силовых структур, манифесты к общественности и силовикам, списки необходимого оружия, имущества и техники.

Напомним, что это дело СБУ передала в суд еще в конце августа прошлого года. Тогда, в частности, сообщалось, что обнаруженная смета проведения "национального собрания" составила 9,7 миллиона долларов и включала аренду помещений штабов и залов в столице и регионах; расходы на 380 "делегатов" и их сопровождение; оплату охранных и силовых мероприятий с участием 1356 граждан; расходы на офисную технику, телефоны, транспорт, связь, сервер; а также гонорары за услуги СМИ.

При этом отмечалося, что ожидаемого финансирования со стороны Медведчука на осуществление планов не было, и для их реализации мятежники начали действовать обособленно. Обеспечить же их денежными средствами, по данным следствия, пообещал именно "представитель РФ, имеющий связи в российских спецслужбах и правительстве".