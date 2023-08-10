В Україні винесли вироки чотирьом заколотникам, викритим в підготовці держперевороту на початку вторгнення РФ

В Україні засудили четвертого з громадсько-політичних діячів, які, як встановило слідство, в координації з представниками Росії та окремими членами громадської організації колишнього вже депутата Верховної Ради Віктора Медведчука "Український вибір" готували повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

Як повідомляють в Івано-Франківській обласній прокуратурі, йому за частиною 1 статті 109 Кримінального кодексу (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) присудили сім років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В свою чергу, судячи з повідомлення Служби безпеки України, чиє Івано-Франківське обласне управління розслідувало справу, йдеться саме про організатора перевороту. Раніше ж було засуджено ще трьох фігурантів справи - двом його спільникам дали по п'ять років, а до десяти років тюрми засудили громадянина Росії.

Як зазначають в СБУ, останнім є військовий розвідник за фахом, який знаходився на прямому зв’язку з представниками адміністрації президента РФ та спецслужб країни-агресора.

Як мав відбутися держпереворот

За даними спецслужби, зловмисники планували "синхронізувати" державний переворот з початком повномасштабного вторгнення РФ, сподіваючись допомогти агресору у якнайшвидшій окупації України.

Слідство встановило, що вони хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах, які мали ініціювати проведення в столиці України так званих "національних зборів", на яких планували затвердити "резолюцію щодо відсторонення від влади" президента, розпуск Верховної Ради і уряду.

"У разі відмови зловмисники планували перейти до "силового сценарію". Для цього вони формували власне "бойове крило", до якого намагались залучити пів тисячі озброєних осіб. Для пошуку "кандидатів" використовували власні зв’язки серед прихильників рашизму", - кажуть в СБУ.

Так, фігуранти підбирали та залучали в різних областях України колишніх військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які повинні були вчинити захоплення адмінбудівель, мостів, вузлів комунікацій, транспортних засобів та сховищ. Крім того, ці особи мали чинити насильство щодо представників влади.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Івано-Франківська обласна прокуратура

Однак в результаті багатоетапної спецоперації співробітники СБУ своєчасно викрили організаторів злочину та затримали їх на початку повномасштабного вторгнення Росії. Під час обшуків в змовників вилучили кошториси, списки учасників майбутніх незаконних владних та силових структур, маніфести до громадськості і силовиків, переліки необхідної зброї, майна та техніки.

Нагадаємо, що цю справу СБУ передала до суду ще наприкінці серпня минулого року. Тоді, зокрема, повідомлялося, що виявлений кошторис проведення "національних зборів" становив 9,7 мільйона доларів та включав оренду приміщень штабів і залів у столиці та регіонах; видатки на 380 "делегатів" та їхній супровід; оплату охоронних і силових заходів за участі 1356 громадян; витрати на офісну техніку, телефони, транспорт, зв’язок, сервер; а також гонорари за послуги ЗМІ.

При цьому зазначалося, що очікуваного фінансування з боку Медведчука на здійснення планів не було, і для їх реалізації заколотники почали діяти відокремлено. Забезпечити ж їх коштами, за даними слідства, пообіцяв саме "представник РФ, який має зв’язки у російських спецслужбах та уряді".