ВАКС постановил принудительно доставить в суд нардепа Шахова

Высший антикоррупционный суд постановил осуществить привод на судебное заседание народного избранника, обвиняемого в недекларировании имущества на 88 млн. грн.

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Об этом сообщает пресс-служба САП.

"21 февраля 2023 года коллегия судей ВАКС после очередной неявки в суд народного депутата, обвиняемого в декларировании недостоверной информации, постановила осуществить привод", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нардеп без уважительных причин не появляется на судебном заседании.

Так, 22.11.2022 ВАКС обязывал нардепа уплатить более 5 тыс. грн штрафа за неявку в судебное заседание и невыполнение обязанности подчиниться законным требованиям суда.

17.01.2023 суд принял аналогичное решение о наложении на нардепа двух максимально возможных денежных взысканий в размере более 10,7 тыс. грн. 21.02.2023 нардеп еще раз проигнорировал заседание

"Учитывая неявку, суд поставил осуществить привод обвиняемого в суд. Заседание назначено на 01.03.2023", - сообщили в САП.

В ведомстве напомнили, что народный депутат обвиняется в декларировании недостоверных сведений - в декларации за 2020 год он не указал информацию о жилом доме, земельном участке в Киевской области и находящихся в его пользовании офисе, а также надлежащие имущество и доходы, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности.

В целом депутат скрыл имущество на сумму почти 88 млн гривен.

Имя нардепа не называют, но СМИ пишут, что речь идет о Сергее Шахове.

В ноябре 2022 года САП вручила подозрение народному депутату группы "Доверие" Сергею Шахову. Подозрение было вручено в производстве, которое детективы НАБУ начали после обнародования расследования журналистов "Схем".

Так, Шахова подозревают в том, что он не задекларировал ряд объектов собственности.

Как стало известно, Шахов не внес в декларацию жилой дом с земельным участком в Обуховском районе. Также в декларации нет имущества, принадлежащего его гражданской жене Инне Журбе, а именно 13 квартир, 8 паркомест, 2 дома в коттеджном городке под Киевом, общая площадь которых составляет более 2 000 квадратных метров и 27 земельных участков площадью 115 гектаров.

Ранее ВАКС закрыл дело о декларировании недостоверных сведений депутатом Верховной Рады от "Слуги народа" Владимир Гевко из-за его раскаяния.