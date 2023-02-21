ВАКС постановив примусово доставити до суду нардепа Шахова

Вищий антикорупційний суд постановив здійснити привід на судове засідання народного обранця, обвинуваченого у недекларуванні майна на 88 млн грн.

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Про це повідомляє пресслужба САП.

"21 лютого 2023 року колегія суддів ВАКС після чергової неявки до суду народного депутата, який обвинувачується в декларуванні недостовірної інформації, постановила здійснити до нього привід", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нардеп без поважних причин не з’являється у судові засідання.

Так, 22.11.2022 ВАКС зобов’язував нардепа сплатити понад 5 тис. грн штрафу за неявку у судове засідання та невиконання обов’язку підкоритися законним вимогам суду.

17.01.2023 суд ухвалив аналогічне рішення про накладення на нардепа двох максимально можливих грошових стягнень у розмірі понад 10,7 тис. грн. 21.02.2023 нардеп вкотре проігнорував засідання.

"Зважаючи на неявку, суд поставив здійснити привід обвинуваченого до суду.Засідання призначено на 01.03.2023", - повідомили у САП.

У відомстві нагадали, що народний депутат обвинувачується у декларуванні недостовірних відомостей - у декларації за 2020 рік він не зазначив інформацію про житловий будинок, земельну ділянку в Київської області та офіс, що перебували у його користуванні, а також належні майно та доходи, власником яких є особа, з якою він пов'язаний спільним побутом, має взаємні права та обов'язки.

Загалом депутат приховав майна на суму майже 88 млн гривень.

Ім'я нардепа не називають, але ЗМІ пишуть, що йдеться про Сергія Шахова.

У листопаді 2022 року САП вручила підозру народному депутату групи "Довіра" Сергію Шахову. Підозру вручили у провадженні, яке детективи НАБУ розпочали після оприлюднення розслідування журналістів "Схем".

Так, Шахова підозрюють у тому, що він не задекларував низку об'єктів власності.

Як стало відомо, Шахов не вніс до декларації житловий будинок із земельною ділянкою в Обухівському районі. Також у декларації немає майна, яке належить його цивільній дружині Інні Журбі, а саме 13 квартир, 8 паркомісць, 2 будинки у котеджному містечку під Києвом, загальна площа яких становить понад 2 000 квадратних метрів та 27 земельних ділянок площею 115 гектарів.

Раніше ВАКС закрив справу про декларування недостовірних відомостей депутатом Верховної Ради від "Слуги народу" Володимир Гевка через його каяття.