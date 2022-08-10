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Верховная Рада продлит срок действия военного положения в Украине
На ближайшем пленарном заседании Верховная Рада планирует в четвертый раз продлить срок действия военного положения в Украине.
Об этом сообщил народный депутат, член фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"На ближайшем пленарном заседании Парламент снова продлит срок действия военного положения в Украине. Соответствующий Указ президента будет внесен на утверждение Рады в ближайшие дни", - отметил он.
Это будет уже 4 продление за этот год. Последний раз действие военного положения было продлено на 90 суток до 23 августа.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Пока срок продления неизвестен, но ожидается, что он, к сожалению, будет также достаточно длинным", - подчеркнул нардеп.
По его словам, также следует ожидать и указ о мобилизации, который привязывается к сроку действия военного положения.
Отметим, петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением отменить ограничения на выезд из страны для мужчин от 18 до 60 лет без военного опыта набрала необходимые 25 тысяч голосов.