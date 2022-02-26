Владимир Кличко обратился к мировому сообществу с просьбой остановить российскую агрессию

В субботу, 26 февраля, брат киевского мэра Виталия Кличко, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко обратился по-английски через видео в демократические государства мира, призвав их срочно сделать все, применить все рычаги, чтобы остановить российскую агрессию против Украины.

"Я Владимир Кличко и я обращаюсь ко всему миру: остановите войну, которую начала Россия. Сегодня ракеты обстреливали мирное население Киева. Гибнут гражданские люди. И это происходит в самом сердце Европы. Сейчас не время ждать! Потому что это приведет к гуманитарной катастрофе. Вам нужно действовать немедленно, чтобы остановить российскую агрессию.Любыми рычагами и средствами, что у вас есть, и срочно! Завтра или уже через час может быть поздно. Прошу начните действовать немедленно! Не ждите! Действуйте! Остановите эту войну!" – сказал Владимир Кличко.

Напомним, сегодня Виталий Кличко сообщил, что с субботы, 26 февраля, в Киеве изменены рамки комендантского часа. Она будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля.