Володимир Кличко звернувся до світової спільноти з проханням зупинити російську агресію

В суботу, 26 лютого, брат київського мера Віталія Кличка, колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко звернувся англійською через відео до демократичних держав світу, закликавши їх терміново зробити все, застосувати всі важелі, щоб зупинити російську агресію проти України.

"Я Володимир Кличко і я звертаюся до всього світу: зупиніть війну, яку розпочала Росія. Сьогодні ракети обстрілювали мирне населення Києва. Гинуть цивільні люди. І це відбувається в самому серці Європи. Зараз не час чекати! Бо це призведе до гуманітарної катастрофи. Вам потрібно діяти негайно, щоб зупинити російську агресію. Будь-якими важелями і засобами, що у вас є, і терміново! Завтра або вже через годину може бути запізно. Прошу почніть діяти негайно! Не чекайте! Дійте! Зупиніть цю війну!" – сказав Володимир Кличко.

Нагадаємо, сьогодні Віталій Кличко повідомив, що від суботи, 26 лютого, у Києві змінено рамки комендантської години. Вона діятиме з 17:00 до 08:00. Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого.