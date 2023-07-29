Военнослужащий: Глава Черкасской области Табурец рассказывает о защите государственности, когда его сын уехал в Европу

Во время полномасштабной войны пребывание в Европе сына главы Черкасской областной государственной администрации Игоря Табурца Дмитрия Табурца несправедливо и требует расследования. Об этом в Facebook написал политтехнолог и боец ВСУ Петр Охотин.

"Очень не люблю двуличие. Смотрим новости. Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец говорит правильные вещи в День государственности. Это своевременно и здорово. При этом СМИ пишут, что его совершеннолетний сын - во Франции", - пишет Охотин.

При этом он добавил, что, судя по фото в Instagram, до полномасштабной войны Дмитрий Табурец был в Украине. Сейчас он постит только свои художественные работы, а упоминаний о сборах на нужды ВСУ нет.

"Такие факты вызывают диссонанс. И заставляют задать вопрос, есть ли причины выезда за границу. И какие-либо слова о государственности нивелирует толерантность к тому, что сын нарушает обязанности перед государством. Это - несправедливо. И требует расследования", - написал военный.

28 июля в Черкасской области проходили торжества по случаю Дня Украинской Государственности. Глава ОГА Игорь Табурец говорил о том, что Украина выстоит в войне и утвердит свою государственность, вручал государственные награды военнослужащим и семьям павших героев.

Как сообщалось ранее, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец построил теневую вертикаль, управляющую регионом. По данным журналиста Сергея Иванова, глава области создал разветвленную сеть "смотрящих": сферы влияния поделены между советниками главы ОГА. Практически все они имеют коррупционный бэкграунд.