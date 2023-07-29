Військовослужбовець: Голова Черкащини Табурець розповідає про захист державності, коли його син виїхав в Європу

Під час повномасштабної війни перебування у Європі сина голови Черкаської обласної державної адміністрації Ігоря Табурця Дмитра Табурця є несправедливим і вимагає розслідування. Про це у Facebook написав політтехнолог та боєць ЗСУ Петро Охотін.

"Дуже не люблю дволикість. Дивимося новини. Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець говорить правильні речі у День державності. Це на часі і чудово. При цьому ЗМІ пишуть, що його повнолітній син - у Франції", - пише Охотін.

При цьому він додав, що, судячи з фото в Instagram, до повномасштабної війни Дмитро Табурець був в Україні. Зараз він постить тільки свої мистецькі роботи, а згадок про збори на потреби ЗСУ немає.

"Такі факти викликають дисонанс. І змушують поставити питання, чи є причини виїзду за кордон. І будь-які слова про державність нівелює толерація того, що син порушує обов’язки перед державою. Це - несправедливо. І вимагає розслідування", — написав військовий.

28 липня на Черкащині проходили урочистості з нагоди Дня Української Державності. Голова ОДА Ігор Табурець говорив про, що Україна вистоїть у війні і утвердить свою державність, вручав державні нагороди військовослужбовцям і сім’ям полеглих героїв.

Як повідомлялось раніше, очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець побудував тіньову вертикаль, яка керує регіоном. За даними журналіста Сергія Іванова, очільник області створив розгалужену мережу "смотрящих": сфери впливу поділені між радниками голови ОДА. Майже всі вони мають корупційний бекграунд.