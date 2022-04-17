Выборы во Франции: Фаворитку Путина Ле Пен обвинили в системной растрате средств ЕС

В воскресенье, 17 апреля, стало окончательно известно, что французская прокуратура изучает обвинения в адрес Марин Ле Пен – главной конкурентки Эмманюэля Макрона на президентских выборах – в том, что она потратила без права €137 тыс. Как известно, Ле Пен неоднократно демонстрировала симпатию Владимиру Путину и заявляла о признании Крыма российским .

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Речь идет о растрате денег за период, когда кандидат на президентское кресло работала в Европарламенте в 2004-2017 годах. Именно обвинения подготовил компетентный орган – Европейское управление по предотвращению мошенничества (OLAF). Если вину докажут, Ле Пен будет вынуждена все эти средства вернуть в бюджет ЕС.

Это заявление во французском прокуратуре сделали ответ на многочисленные запросы СМИ после публикации данных об обвинениях, выдвинутых европейскими антикоррупционными органами, передает ЕП. Сам скандал разгорелся, когда днем ранее Mediapart обнародовало полученные из источников результаты расследования деятельности Ле Пен.

Напомним, на днях действующий президент Франции Эмманюэль Макрон одержал победу в первом туре президентских выборов. Об этом сообщал Le Figaro, опубликовав результаты проработки 100% протоколов.