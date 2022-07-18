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За сутки ВСУ уничтожили 150 оккупантов

За сутки ВСУ уничтожили 150 оккупантов

За сутки 17 июля Вооруженные силы Украины уничтожили 150 российских военнослужащих. Таким образом с начала российского вторжения 24 февраля потери российской армии в Украине составили 38450 военнослужащих. Об этом на Facebook сообщает генеральный штаб.

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Согласно сообщению с начала российского вторжения 24 февраля ВСУ также уничтожили 1687 российских танков(+3 17 июля), 3886 боевых бронированных машин(+7 17 июля), 849 артиллерийских систем(+3 17 июля), а также 690 БПЛА оперативно-тактического уровня(+2 17 июля).

Фото 2 — За сутки ВСУ уничтожили 150 оккупантов
Потери российской армии по состоянию на утро 18 июля. Инфографика: Генштаб

Напомним, ВСУ 17 июля на Донецком направлении отбили штурм российской армии в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное и Серебрянка. В частности, все попытки штурмов в районах Каменки, Новомихайловки и Угледара украинские воины также свели на нет – захватчики с потерями отошли.

Автор:
Степан Крьока