Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Тип
Війна Війна
Категорія
Політика
Дата публікації

За добу ЗСУ знищили 150 окупантів

За добу ЗСУ знищили 150 окупантів

За добу 17 липня Збройні сили України знищили 150 російських військовослужбовців. Таким чином, з початку російського вторгнення 24 лютого втрати російської армії в Україні склали 38450 військовослужбовців. Про це на Facebook повідомляє генеральний штаб.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Згідно з повідомленням з початку російського вторгнення 24 лютого ЗСУ також знищили 1687 російських танків (+3 17 липня), 3886 бойових броньованих машин (+7 17 липня), 849 артилерійських систем (+3 17 липня), а також 690 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+2 17 липня).

Фото 2 — За добу ЗСУ знищили 150 окупантів
Втрати російської армії на ранок 18 липня. Інфографіка: Генштаб

Нагадаємо, ЗСУ 17 липня на Донецькому напрямку відбили штурм російської армії в районах населених пунктів Верхньокам'яне, Спірне та Серебрянка. Зокрема, всі спроби штурмів у районах Кам'янки, Новомихайлівки та Вугледару українські воїни також звели нанівець – загарбники із втратами відійшли.

Автор:
Степан Крьока