За добу ЗСУ знищили 150 окупантів

За добу 17 липня Збройні сили України знищили 150 російських військовослужбовців. Таким чином, з початку російського вторгнення 24 лютого втрати російської армії в Україні склали 38450 військовослужбовців. Про це на Facebook повідомляє генеральний штаб.

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Згідно з повідомленням з початку російського вторгнення 24 лютого ЗСУ також знищили 1687 російських танків (+3 17 липня), 3886 бойових броньованих машин (+7 17 липня), 849 артилерійських систем (+3 17 липня), а також 690 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+2 17 липня).

Втрати російської армії на ранок 18 липня. Інфографіка: Генштаб

Нагадаємо, ЗСУ 17 липня на Донецькому напрямку відбили штурм російської армії в районах населених пунктів Верхньокам'яне, Спірне та Серебрянка. Зокрема, всі спроби штурмів у районах Кам'янки, Новомихайлівки та Вугледару українські воїни також звели нанівець – загарбники із втратами відійшли.