Задерживаются с подзаконными актами: Гетманцев подал заявление на Кабмин в правоохранительные органы

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев обратился с заявлением в правоохранительные органы на Кабинет министров.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам депутата, причиной стало то, что правительство до сих пор не приняло подзаконные акты для исполнения одного из законов.

Речь идет о законе №2957-ІХ, который должен сделать невозможными схемы по занижению таможенной стоимости сырьевых товаров (например, металлолома, семян подсолнечника и т.п.), экспортируемых из Украины, и уменьшению размера вывозной пошлины, подлежащей уплате.

Рада поддержала соответствующий законопроект во втором чтении в феврале 2023 года. Закон введен в действие с 1 июня. Как отметил Гетманцев, такой срок был предусмотрен для того, чтобы правительство успело разработать соответствующие подзаконные акты (ответственным за разработку является Министерство экономики).

Нардеп заявил, что правительство до сих пор не приняло акты, "чем очевидно способствует продолжению существования схем по занижению вывозной пошлины при экспорте товаров".

"У каждой проблемы есть фамилия. Поэтому хочу спросить у уважаемых чиновников, кто конкретно понесет уголовную ответственность за нанесенный ущерб государству в войну и возместит их? Обращаюсь с заявлением к правоохранителям", – написал Гетманцев.

Экспорт сырья: что предусматривает закон №2957-IX?

Законопроект №8274 (впоследствии ставший законом №2957-ІХ) устанавливает, что для тех видов сырья, на которые установлены вывозные пошлины в процентах, размер пошлины будет определяться на основе котировок на международных товарных биржах, объяснял заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский, когда Рада приняла документ.

Ставки вывозной пошлины в Украине установлены на семена масличных культур, лом цветных металлов и кожевенное сырье. Как отмечал в феврале Кисилевский, более 70% таких товаров вывозятся по заниженным ценам, в некоторых случаях – в 10 раз.

"Теперь, если в документах указана стоимость ниже котировок на международных биржах, для расчета пошлины будет браться цена биржи, а не то, что "нарисовали" в таможенных документах. Такая норма будет действовать до конца 2025 года. И если она покажет свою эффективность, буду предлагать сделать ее бессрочной", – писал нардеп.

Он указывал, что такое решение также является важным шагом для того, чтобы украинские перерабатывающие предприятия имели возможность купить достаточное количество сырья и не сталкивались с его дефицитом или удорожанием лишь потому, что "дельцы" вывозят его обманным способом.