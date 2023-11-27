Завершено досудебное расследование авиакатастрофы в Броварах, где погиб министр Монастырский

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили расследование авиакатастрофы вертолета 18 января 2023 года, которая произошла в Броварах. В настоящее время подозреваемые и их адвокаты, потерпевшие и их представители смогут ознакомиться с материалами дела, которые будут переданы в суд.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Отмечается, что в августе следователи сообщили о подозрении пяти должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, нарушившим правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство Министерства внутренних дел Украины и сопровождающие лица.

О подозрении сообщено:

начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;

и.о. командира специального авиационного отряда;

заместителю командира по летной подготовке;

командиру авиационной эскадрильи;

начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

"Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей", - отметили в ГБР.

Следователи ГБР возобновили поминутно день аварии, в том числе расшифровали «черные ящики».

Сообщается, что к расследованию привлекались зарубежные эксперты, в том числе представители французской компании – производителя вертолета.

"Установлено, что в январе 2023 года был запланирован визит руководства МВД Украины в Харьковскую и Днепропетровскую области. Несмотря на оговорку внутренних инструкций и требований законодательства, должностные лица ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области. Воздушное судно не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов", - отметили в ГБР.

Кроме того, во время подготовки к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту запланированного движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над городом Бровары.

"У экипажа не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов. Однако, ни один из должностных лиц ответственных за безопасность полетов, вылет не отменил или не перенес его на позже, до момента благоприятных погодных условий", - отметили в ГБР.

Там добавляют, что из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая даже меньше высоты зданий на маршруте движения.

"Командир экипажа увидел препятствие – многоэтажный дом и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся, потерял ориентировку в пространстве и при завершении маневра, ввиду отсутствия необходимых навыков, допустил столкновение с землей", - сообщают в ГБР.

Там напоминают, что при падении вертолет повредил детский сад, соседние здания и припаркованные авто.

Кроме высокопоставленных должностных лиц МВД и сопровождающих их лиц в авиатроше погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые именно пришли в садик. 31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения разной степени тяжести.

"Должностным лицам Управления авиации ГСЧС и САЗ ОРСЦЗ сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), что повлекло гибель людей и большой материальный ущерб, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 276 УК Украины.Также сообщено о подозрении по ч. 2 ст.367 УК Украины (служебная халатность)", - подчеркнули в ГБР.

Санкция статей предусматривает наказание – лишение свободы до 10 лет.

Авиакатастрофа в Броварах

18 января в результате падения вертолета с руководством МВД на детсад "Родничок" в Броварах и во двор возле него погибли 14 человек, в том числе один ребенок. 25 человек, в том числе 11 детей, были ранены.

В частности, среди погибших были министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, заместитель руководителя патронатной службы МВД Татьяна Шутяк.

Также погибли руководитель охраны министра Михаил Павлушко, фотограф МВД Николай Анацкий, а также старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента внутренней безопасности Нацполиции Андрей Маринченко.

Расследование гибели руководства МВД

Президент Владимир Зеленский заявил, что считает падение вертолета с руководством МВД на детсад не несчастным случаем, а следствием войны, поскольку из-за нее в Украине "несчастных случаев больше нет". Также он пообещал обнародовать причины крушения вертолета в Броварах, как только они выяснятся.

В интервью, опубликованном 31 июля, генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что версия о покушении на жизнь руководство МВД в ходе расследования катастрофы не подтвердилось.

Уже 3 августа пяти должностным лицам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Госбюро расследований сообщило о подозрении по этому делу. Так сотрудникам управления авиации ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты инкриминировали нарушение правил безопасности полетов (часть 3 статьи 276 Уголовного кодекса).

В свою очередь, начальник службы безопасности полетов этого же отряда подозревается в служебной халатности (часть 2 статьи 367 УК). Их отстранили от работы. Первых четырех арестовали, а пятого - отправили под домашний арест.