Завершено досудове розслідування авіакатастрофи в Броварах, де загинув міністр Монастирський

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування щодо авіакатастрофи гелікоптера 18 січня 2023 року, яка сталася у Броварах. Нині підозрювані та їхні захисники, потерпілі та їх представники зможуть ознайомитися з матеріалами справи, які далі будуть передані до суду.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Зазначається, що у серпні слідчі повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України та супроводжуючі особи.

Про підозру повідомлено:

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

в.о. командира спеціального авіаційного загону;

заступнику командира з льотної підготовки;

командиру авіаційної ескадрильї;

начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

"Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей", - зауважили в ДБР.

Слідчі ДБР відновили похвилинно день аварії, у тому числі розшифрували «чорні скриньки».

Повідомляється, що до розслідування залучались закордонні експерти, у тому числі представники французької компанії – виробника гелікоптера.

"Встановлено, що у січні 2023 року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей. Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів", - наголосили в ДБР.

Крім того, під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту запланованого руху, зокрема, про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари.

"Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте, жоден з посадовців відповідальних за безпеку польотів, виліт не скасував або не переніс його на пізніше, до моменту сприятливих погодних умов", - зауважили в ДБР.

Там додають, що через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху.

"Командир екіпажу побачив перешкоду – багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся, втратив орієнтування в просторі й під час завершення маневру, внаслідок відсутності необхідних навичок, допустив зіткнення із землею", - повідомляють в ДБР.

Там нагадують, що при падінні вертоліт пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто.

Крім високопосадовців МВС та супроводжуючих їх осіб в авіатрощі загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

"Посадовцям Управління авіації ДСНС та САЗ ОРСЦЗ повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки польотів (безпеки руху повітряного транспорту), що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 276 КК України. Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість)", - підкреслили в ДБР.

Санкція статей передбачає покарання – позбавлення волі до 10 років.

Авіакатастрофа у Броварах

18 січня внаслідок падіння гелікоптера з керівництвом МВС на дитсадок "Джерельце" в Броварах та у двір біля нього загинуло 14 осіб, зокрема одна дитина. 25 осіб, зокрема 11 дітей, було поранено.

Зокрема, серед загиблих були міністр внутрішнх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, заступниця керівника патронатної служби МВС Тетяна Шутяк.

Також загинули керівник охорони міністра Михайло Павлушко, фотограф МВС Микола Анацький, а також старший оперуповноважений в особливо важливих справах департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Андрій Маринченко.

Розслідування загибелі керівництва МВС

Президент Володимир Зеленський заявив, що вважає падіння гелікоптера з керівництвом МВС на дитсадок не нещасним випадком, а наслідком війни, оскільки через неї в Україні "нещасних випадків більше немає". Також він пообіцяв прилюднити причини катастрофи гелікоптера в Броварах, щойно вони з'ясуються.

В інтерв'ю, опублікованому 31 липня, генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що версія про замах на життя керівництва МВС під час розслідування катастрофи не підтвердилася.

Вже 3 серпня п’ятьом посадовцям Держслужби з надзвичайних ситуацій Держбюро розслідувань повідомило про підозру у цій справі. Так, співробітникам управління авіації ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту інкримінували порушення правил безпеки польотів (частина 3 статті 276 Кримінального кодексу).

В свою чергу, начальника служби безпеки польотів цього ж загону підозрюють у службовій недбалості (частина 2 статті 367 КК). Їх відсторонили від роботи. Перших чотирьох було заарештовано, а п'ятого - відправлено під домашній арешт.