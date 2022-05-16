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Зеленский назначил нового командующего сил территориальной обороны
Президент Владимир Зеленский своим указом №337/2022 назначил генерал-майора Игоря Танцюра командующим силами территориальной обороны.
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Документ опубликовали на официальном сайте президента Украины.
"Назначить генерал-майора Танцюра Игоря Ивановича командующим сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины" — сказано в указе главы государства.
До назначения Танцюра был начальником штаба, заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ. В мае его наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Другим указом Зеленский уволил с этой должности бригадного генерала Юрия Галушкина.
Ранее президент своим указом назначал Эдуарда Москалева новым командующим ООС. Ранее он занимал должность заместителя командующего ООС.