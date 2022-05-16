Зеленський призначив нового командувача сил територіальної оборони

Президент Володимир Зеленський своїм указом №337/2022 призначив генерал-майора Ігоря Танцюру командувачем сил територіальної оборони.

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Документ опублікували на офіційному сайті президента України.

"Призначити генерал-майора Танцюру Ігоря Івановича командувачем сил територіальної оборони Збройних сил України" - йдеться в указі глави держави.

Іншим указом Зеленський звільнив із цієї посади бригадного генерала Юрія Галушкіна.

До призначення Танцюра був начальником штабу, заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ. У травні його нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Раніше президент своїм указом призначав Едуарда Москальова новим командувачем ООС. Раніше він обіймав посаду заступника командувача ООС.