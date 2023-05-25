Зеленский назначил замглавы СБУ: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский 25 мая своим указом №298 назначил Сергея Наумюка заместителем главы Службы безопасности Украины.

Документ опубликовала пресс-служба ОП.

"Назначить Наумюка Сергея Анатольевича заместителем Председателя Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

Кроме того, в этот же день указом №297 Зеленский уволил Тараса Цюцюру с должности начальника Управления СБУ в Хмельницкой области.

Что известно о Наумюке

Ранее новый заместитель главы СБУ возглавлял подразделение детективов НАБУ и подавал свою кандидатуру на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

По информации Судебно-юридической газеты, отец и брат Наумюка в 2015 году получили паспорта РФ, последний переехал работать в Москву, но сейчас живет в США. Журналисты проекта "Схемы" выяснили, что на сайте Федеральной налоговой службы РФ, есть данные об индивидуальном налоговом номере отца.

Сам Наумюк в своей автобиографии указал свое образование и рассказал, что с июля 2000 по ноябрь 2015 проходил военную службу. Он также якобы подтвердил информацию, что у его родных были российские паспорта.

"В 2015 году по определенным бытовым причинам отец и брат были вынуждены получить российские паспорта. В дальнейшем они отказались от них", - цитирует газета Наумюка.