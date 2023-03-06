ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Важно
Категория
Политика
Дата публикации

СБУ задержала еще одного заместителя главы Одесской ОВА

Игорь Ткачук
Заместитель главы Одесской ОВА Игорь Ткачук. Фото: Васильевская территориальная община

Служба безопасности Украины задержала замглавы Одесской областной военной администрации Игоря Ткачука. Об этом сообщил сам глава администрации Максим Марченко.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Он не отметил, за что задержали его заместителя, однако добавил, что правоохранители работают над "очищением всех руководителей, которые не понимают, как именно они должны выполнять свои должностные обязанности, а тем более во время войны".

"Мы никогда не согласимся с какой-либо неправомерной деятельностью лиц, независимо от занимаемой должности", - написал Марченко.

В то же время издание "Думская" пишет, что Ткачука задержали по подозрению в получении взятки.

Напомним, что в январе Служба безопасности задержала другого заместителя председателя Одесской ОВА – Олега Муратова. По данным следствия, он за деньги предлагал одному из чиновников ОВА свое "содействие" в избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества. Позже Марченко уволил Муратова.