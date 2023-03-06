СБУ задержала еще одного заместителя главы Одесской ОВА

Служба безопасности Украины задержала замглавы Одесской областной военной администрации Игоря Ткачука. Об этом сообщил сам глава администрации Максим Марченко.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Он не отметил, за что задержали его заместителя, однако добавил, что правоохранители работают над "очищением всех руководителей, которые не понимают, как именно они должны выполнять свои должностные обязанности, а тем более во время войны".

"Мы никогда не согласимся с какой-либо неправомерной деятельностью лиц, независимо от занимаемой должности", - написал Марченко.

В то же время издание "Думская" пишет, что Ткачука задержали по подозрению в получении взятки.

Напомним, что в январе Служба безопасности задержала другого заместителя председателя Одесской ОВА – Олега Муратова. По данным следствия, он за деньги предлагал одному из чиновников ОВА свое "содействие" в избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества. Позже Марченко уволил Муратова.