СБУ затримала ще одного заступника голови Одеської ОВА

Служба безпеки України затримала заступника очільника Одеської обласної військової адміністрації Ігоря Ткачука. Про це повідомив сам голова адміністрації Максим Марченко.

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Він не зазначив, за що саме затримали його заступника, однак додав, що правоохоронці працюють над "очищенням всіх керівників, які не розуміють, як саме вони повинні виконувати свої посадові обов’язки, а тим більше під час війни".

"Ми ніколи не погодимося з будь якою неправомірною діяльністю осіб, незалежно від посади, яку вони займають", – написав Марченко.

Водночас видання "Думская" пише, що Ткачука затримали за підозрою в отриманні хабаря.

Нагадаємо, що в січні Служба безпеки затримала іншого заступника голови Одеської ОВА – Олега Муратова. За даними слідства, він за гроші пропонував одному з чиновників ОВА своє "сприяння" в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна. Пізніше Марченко звільнив Муратова.