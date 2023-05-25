Зеленський призначив заступника голови СБУ: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський 25 травня своїм указом №29 призначив Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України.

Документ опублікувала пресслужба ОП.

"Призначити Наумюка Сергія Анатолійовича заступником Голови Служби безпеки України", — ідеться в документі.

Крім того, цього ж дня указом №297 Зеленський звільнив Тараса Цюцюру з посади начальника Управління СБУ в Хмельницькій області.

Що відомо про Наумюка

Раніше новий заступник голови СБУ очолював підрозділ детективів НАБУ і подавав свою кандидатуру на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

За інформцією Судово-юридичної газети, батько та брат Наумюка у 2015 році отримали паспорти РФ, останній переїхав працювати до Москви, але зараз живе у США. Журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, що на сайті Федеральної податкової служби РФ, є дані про індивідуальний податковий номер батька.

Сам Наумюк у своїй автобіографії вказав свою освіту та розповів, що з липня 2000 року по листопад 2015 року проходив військову службу. Він також нібито підтвердив інформацію, що його рідні мали російські паспорти.

"У 2015 році із певних побутових причин батько і брат були вимушені отримати російські паспорти. В подальшому вони від них відмовилися", - цитує газета Наумюка.