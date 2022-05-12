Зеленский обсудил с президентом Словакии поставки топлива

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Стороны обсудили несколько тем, включая поставки топлива.

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Президент отметил, что в ходе беседы 12 мая обсуждался прогресс получения Украиной статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз. Кроме этого, затрагивалась тема санкций против РФ.

"Обсуждался импорт топлива из Словакии. Поблагодарил за гуманитарную и оборонную помощь, пригласил в Украину", - написал Зеленский.

Напомним, в Офисе президента заявили об окончании топливного кризиса в стране. По состоянию на 11 мая импортируют достаточное количество бензина и дизеля для обеспечения ежедневной потребности страны в топливе.