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Зеленский обсудил с президентом Словакии поставки топлива
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Стороны обсудили несколько тем, включая поставки топлива.
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Об этом сообщил глава государства в Twitter.
Президент отметил, что в ходе беседы 12 мая обсуждался прогресс получения Украиной статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз. Кроме этого, затрагивалась тема санкций против РФ.
"Обсуждался импорт топлива из Словакии. Поблагодарил за гуманитарную и оборонную помощь, пригласил в Украину", - написал Зеленский.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в Офисе президента заявили об окончании топливного кризиса в стране. По состоянию на 11 мая импортируют достаточное количество бензина и дизеля для обеспечения ежедневной потребности страны в топливе.