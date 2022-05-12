Зеленський обговорив із президентом Словаччини постачання палива

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою. Сторони обговорили кілька тем, включаючи постачання палива.

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Президент зазначив, що під час бесіди 12 травня обговорювався прогрес набуття Україною статусу країни-кандидата на вступ до Європейського союзу. Крім цього, торкалися теми санкцій проти РФ.

"Обговорювався імпорт палива зі Словаччини. Подякував за гуманітарну та оборонну допомогу, запросив до України", - написав Зеленський.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили про закінчення паливної кризи у країні. Станом на 11 травня імпортують достатню кількість бензину та дизеля для забезпечення щоденної потреби країни у паливі.