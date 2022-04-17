Зеленский объяснил, почему подписал закон о возможности увольнения иностранцев из наблюдательных советов госпредприятий

По его словам, в начале войны Украина потеряла несколько предприятий из-за того, что их руководители и члены набсоветов уехали и покинули свои посты.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все отрасли и институты должны работать, но если они не работают, а решение одобряет либо руководитель, либо наблюдательный совет, то теперь есть формат, благодаря которому можно уволить любого человека в руководстве. Об этом президент заявил во время интервью с украинскими онлайн медиа, передает издание LB.

"Есть вопросы. И их два. Первый вопрос: минус 7 млрд евро нашей экономики ежемесячно – это заработные платы, выплаты, пенсии, соцподдержка. Сейчас у нас дефицит бюджета минус 7 млрд евро. Сложная ситуация, говорю откровенно. Эти цифры все знают. Кстати, как нас поддерживают те или иные партнеры, можно будет увидеть в конце месяца. Эти цифры знают Евросоюз, Соединенные Штаты, Британия, наши люди. Я думаю, что мы выйдем из этой ситуации", говорит Зеленский.

Также он рассказал, что в начале войны Украина потеряла несколько предприятий из-за того, что их руководители и члены набсоветов уехали и покинули свои посты. Поэтому было принято решение подписать закон №7176 об увольнении членов наблюдательных советов за неприбытие на место работы в течение двух дней ускоряет принятие руководящих решений для важных предприятий в период военного положения.

"Если институт работает и нет вопросов, то нет вопросов. А просто брать деньги, 300 тысяч гривен сейчас (речь о зарплатах членов наблюдательных советов госпредприятий), ну простите…", - подчеркнул президент.

Напомним, что 15 апреля Зеленский подписал закон, позволяющий увольнять членов наблюдательных советов госкомпаний и банков по требованию руководства в течение 48 часов.