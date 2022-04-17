Зеленський пояснив, чому підписав закон про можливість звільнення іноземців з наглядової ради держпідприємств

За його словами, на початку війни Україна втратила кілька підприємств через те, що їхні керівники та члени наглядових рад поїхали і залишили свої посади.

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що всі галузі та інститути мають працювати, але якщо вони не працюють, а рішення схвалює або керівник, або наглядова рада, то тепер є формат, завдяки якому можна звільнити будь-яку людину у керівництві. Про це президент заявив під час інтерв'ю з українськими онлайн медіа, повідомляє видання LB.

"Є питання. І їх два. Перше питання: мінус 7 млрд євро нашої економіки щомісяця – це заробітні плати, виплати, пенсії, соцпідтримка. Зараз у нас дефіцит бюджету мінус 7 млрд євро. Складна ситуація, говорю відверто. Ці цифри всі знають. До речі, як нас підтримують ті чи інші партнери, можна буде побачити наприкінці місяця. Ці цифри знають Євросоюз, Сполучені Штати, Британія, наші люди. Я думаю, що ми вийдемо із цієї ситуації", - каже Зеленський.

Також він розповів, що на початку війни Україна втратила кілька підприємств через те, що їхні керівники та члени наглядової ради поїхали і залишили свої посади. Тому було ухвалено рішення підписати закон №7176 про звільнення членів наглядової ради за неприбуття на місце роботи протягом двох днів прискорює ухвалення керівних рішень для важливих підприємств у період воєнного стану.

"Якщо інститут працює і немає питань, то немає питань. А просто брати гроші, 300 тисяч гривень зараз (мова про зарплати членів наглядової ради держпідприємств), ну вибачте...", - наголосив президент.

Нагадаємо, що 15 квітня Зеленський підписав закон, що дозволяє звільняти членів наглядової ради держкомпаній та банків на вимогу керівництва протягом 48 годин.