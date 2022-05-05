Зеленский предложил партнерам взять шефство над украинскими регионами, которые пострадали от войны

Президент Украины Владимир Зеленский предложил партнерам Украины взять шефство над теми регионами, городами и отраслями экономики, которые пострадали от войны.

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Об этом он заявил во время онлайн-выступления на Международной донорской конференции в поддержку Украины в Варшаве.

"Взять шефство, чтобы вместе с нами обеспечить полноценное восстановление этих регионов, наших городов, городков и отраслей. Такой проект шефства может создать новый и также исторический пример взаимодействия и партнерства между государствами свободного мира, между регионами, городами и компаниями Европы и демократических стран", – отметил Зеленский.

Гарант добавил, что после десяти недель полномасштабной войны РФ против Украины "встреча в таком формате и с такой целью доказывает, что Украина, Европа и весь свободный мир на пути к общей победе".

Напомним, 5 мая президент Зеленский провел телефонный разговор с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.