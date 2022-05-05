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Зеленский предложил партнерам взять шефство над украинскими регионами, которые пострадали от войны

Зеленский предложил партнерам взять шефство над украинскими регионами, которые пострадали от войны

Президент Украины Владимир Зеленский предложил партнерам Украины взять шефство над теми регионами, городами и отраслями экономики, которые пострадали от войны.

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Об этом он заявил во время онлайн-выступления на Международной донорской конференции в поддержку Украины в Варшаве.

"Взять шефство, чтобы вместе с нами обеспечить полноценное восстановление этих регионов, наших городов, городков и отраслей. Такой проект шефства может создать новый и также исторический пример взаимодействия и партнерства между государствами свободного мира, между регионами, городами и компаниями Европы и демократических стран", – отметил Зеленский.

Гарант добавил, что после десяти недель полномасштабной войны РФ против Украины "встреча в таком формате и с такой целью доказывает, что Украина, Европа и весь свободный мир на пути к общей победе".

Напомним, 5 мая президент Зеленский провел телефонный разговор с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Автор:
Илья Требор