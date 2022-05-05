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Зеленський запропонував партнерам взяти шефство над українськими регіонами, які постраждали від війни
Президент України Володимир Зеленський запропонував партнерам України взяти шефство над регіонами, містами та галузями економіки, які постраждали від війни.
Про це він заявив під час онлайн-виступу на Міжнародній донорській конференції на підтримку України у Варшаві.
"Взяти шефство, щоб разом з нами забезпечити повноцінне відновлення цих регіонів, наших міст, містечок та галузей. Такий проєкт шефства може створити новий і так само історичний приклад взаємодії та партнерства між державами вільного світу, між регіонами, містами та компаніями Європи та демократичних країн", – наголосив Зеленський.
Гарант додав, що після десяти тижнів повномасштабної війни РФ проти України "зустріч у такому форматі та з такою метою доводить, що Україна, Європа та весь вільний світ на шляху до спільної перемоги".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, 5 травня президент Зеленський провів телефонну розмову з президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.