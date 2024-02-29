Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ

29 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности командующего Сил логистики Вооруженных сил Украины Олега Гуляка. Вместо него был назначен бригадный генерал Владимир Карпенко.

Соответствующие указы №137/2024 и №138 /2024 размещены на сайте главы государства.

"Уволить Гуляка Олега Викторовича с должности командующего Сил логистики Вооруженных сил Украины. (...) Назначить Карпенко Владимира Владимировича командующим Сил логистики Вооруженных сил Украины", - говорится в текстах указов.

Отметим, что Олег Гуляк занимал должность командующего Силами логистики ВСУ с 30 августа 2021 года. До этого он возглавлял Военную академию в Одессе. Олег Гуляк – участник русско-украинской войны. В частности, в 2017-2018 годах исполнял обязанности заместителя командующего силами антитеррористической операции (АТО).

Известно, что в 2021 году Карпенко занимал должность командующего логистикой Командования Сухопутных войск ВСУ. Также он награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степени за личное мужество и самоотверженные действия.

Кадровые перестановки в ВСУ

Напомним, 8 февраля президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины и назначил на его место генерал-полковника Александра Сырского.

Также новым руководителем Генерального штаба Вооруженных сил Украины назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич. Он заменил на этом посту Сергея Шептала.

Кроме того, Зеленский уволил Сергея Наева с должности командующего объединенными силами ВСУ и назначил на эту должность Юрия Содолю.

Также президент назначил Игоря Скибюка командующим Десантно-штурмовым войском ВСУ после того, как уволил с этой должности Максима Миргородского, а Игоря Плахуту – командующим Сил территориальной обороны ВСУ.

Также 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим сухопутными войсками Александра Павлюка.

Как пишет " УП ", 23 февраля в эфире FoxNews Зеленский отвечая на вопрос, почему уволили главнокомандующего Валерия Залужного, сказал, что такие изменения вызваны необходимой перезагрузкой, перестройкой и изменением менеджмента военного командования.