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Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ
29 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности командующего Сил логистики Вооруженных сил Украины Олега Гуляка. Вместо него был назначен бригадный генерал Владимир Карпенко.
Соответствующие указы №137/2024 и №138 /2024 размещены на сайте главы государства.
"Уволить Гуляка Олега Викторовича с должности командующего Сил логистики Вооруженных сил Украины. (...) Назначить Карпенко Владимира Владимировича командующим Сил логистики Вооруженных сил Украины", - говорится в текстах указов.
Отметим, что Олег Гуляк занимал должность командующего Силами логистики ВСУ с 30 августа 2021 года. До этого он возглавлял Военную академию в Одессе. Олег Гуляк – участник русско-украинской войны. В частности, в 2017-2018 годах исполнял обязанности заместителя командующего силами антитеррористической операции (АТО).Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Известно, что в 2021 году Карпенко занимал должность командующего логистикой Командования Сухопутных войск ВСУ. Также он награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степени за личное мужество и самоотверженные действия.
Кадровые перестановки в ВСУ
Напомним, 8 февраля президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины и назначил на его место генерал-полковника Александра Сырского.
Также новым руководителем Генерального штаба Вооруженных сил Украины назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич. Он заменил на этом посту Сергея Шептала.
Кроме того, Зеленский уволил Сергея Наева с должности командующего объединенными силами ВСУ и назначил на эту должность Юрия Содолю.
Также президент назначил Игоря Скибюка командующим Десантно-штурмовым войском ВСУ после того, как уволил с этой должности Максима Миргородского, а Игоря Плахуту – командующим Сил территориальной обороны ВСУ.
Также 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим сухопутными войсками Александра Павлюка.
Как пишет " УП ", 23 февраля в эфире FoxNews Зеленский отвечая на вопрос, почему уволили главнокомандующего Валерия Залужного, сказал, что такие изменения вызваны необходимой перезагрузкой, перестройкой и изменением менеджмента военного командования.